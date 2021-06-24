ИЗВЕСТИЯ iz

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Всё идет по планке: тарифы на ЖКУ с 1 июля вырастут в пределах 3,3%

Всё идет по планке: тарифы на ЖКУ с 1 июля вырастут в пределах 3,3%

Тарифы на ЖКУ в России с 1 июля поднимутся в среднем на 3,3%, сообщили «Известиям» в ФАС. Служба контролирует, чтобы ежегодное увеличение платы проводилось в рамках установленных для каждого региона порогов, в среднем — на уровне инфляции (4%).

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