Военное обозрение

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Польские законодатели призвали Украину признать вину за Волынскую резню

Польские законодатели призвали Украину признать вину за Волынскую резню

В последнее время Варшава позиционирует себя чуть ли не лучшим другом Киева, призывая партнеров по НАТО поставлять Украине больше вооружений и максимально ускорить вступление страны в альянс.

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