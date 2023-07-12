Польские законодатели призвали Украину признать вину за Волынскую резню

В последнее время Варшава позиционирует себя чуть ли не лучшим другом Киева, призывая партнеров по НАТО поставлять Украине больше вооружений и максимально ускорить вступление страны в альянс.
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