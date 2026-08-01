Химический архив в кристалле: в Хибинах нашли минерал дороже золота

Российские ученые сделали значимое открытие в Кировском руднике Хибинского массива. Как сообщили РИА Новости в Минобрнауки, исследователи из Кольского научного центра РАН, СПбГУ и Минералогического музея им.
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