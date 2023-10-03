13 фильмов о настоящих мачо, которые стали классикой мирового кинематографа

Фильмы, о которых пойдёт речь в этом обзоре, с удовольствием смотрят и пересматривают миллионы людей во всём мире, но если задуматься, то все эти истории любви, дружбы и житейские драмы переполнены мужским шовинизмом.
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