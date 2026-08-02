Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Александр МЕДВЕДЕВ: Новый тренер «Зенита» выстроит такую игру, где на первом месте будет команда, а не личная статистика

Александр МЕДВЕДЕВ: Новый тренер «Зенита» выстроит такую игру, где на первом месте будет команда, а не личная статистика

БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ Председатель совета директоров баскетбольного «Зенита» Александр Медведев в интервью «Матч ТВ» подвёл итоги неудачного сезона петербургского клуба и оценил перспективы «сине-бело-голубых» под руководством нового главного тренера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии