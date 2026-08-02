Александр МЕДВЕДЕВ: Новый тренер «Зенита» выстроит такую игру, где на первом месте будет команда, а не личная статистика

БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ Председатель совета директоров баскетбольного «Зенита» Александр Медведев в интервью «Матч ТВ» подвёл итоги неудачного сезона петербургского клуба и оценил перспективы «сине-бело-голубых» под руководством нового главного тренера.
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