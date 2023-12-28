MacRumors: Apple возобновила продажи Watch Series 9 и Watch Ultra 2 в США

В некоторых розничных магазинах Apple в США снова начали продаваться часы Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2, которые ранее попали под запрет со стороны Комиссии по международной торговле США (ITC).
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