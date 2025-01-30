Huawei добавляет поддержку оптимизированного для DeepSeek вывода для своих графических процессоров Ascend AI

27 января, в тот самый день, когда цена акций Nvidia резко упала после того, как рынок в полной мере оценил значение китайского LLM для индустрии, китайская компания Huawei опубликовала статью, в которой сообщила, что дистиллированная модель ИИ R1 стала доступна бесплатно на платформе ModelArts Studio.
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