Huawei добавляет поддержку оптимизированного для DeepSeek вывода для своих графических процессоров Ascend AI

27 января, в тот самый день, когда цена акций Nvidia резко упала после того, как рынок в полной мере оценил значение китайского LLM для индустрии, китайская компания Huawei опубликовала статью, в которой сообщила, что дистиллированная модель ИИ R1 стала доступна бесплатно на платформе ModelArts Studio.