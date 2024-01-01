ЦИК принял документы Слуцкого для участия в выборах президента

ЛДПР: ЦИК принял документы Слуцкого на регистрацию кандидатом в президенты РФ Центризбирком (ЦИК) России принял документы лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого для регистрации на президентские выборы в 2024 году.
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