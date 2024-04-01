CBS: Россия причастна к «гаванскому синдрому» у американских дипломатов

Россию обвинили в причастности к «гаванскому синдрому» у дипломатов США во Вьетнаме. Журналисты получили якобы доказавшие это электронные письма российского Совбеза, сообщил в эфире CBS News бывший сотрудник Пентагона Грэг Эдгрин.
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