CBS: Россия причастна к «гаванскому синдрому» у американских дипломатов

Россию обвинили в причастности к «гаванскому синдрому» у дипломатов США во Вьетнаме. Журналисты получили якобы доказавшие это электронные письма российского Совбеза, сообщил в эфире CBS News бывший сотрудник Пентагона Грэг Эдгрин.