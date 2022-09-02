Подразделения антитеррора воинских частей ВВО в Забайкалье совершенствуют навыки по защите от НВФ

Подразделения антитеррора воинских частей ВВО в Забайкалье совершенствуют навыки по защите от НВФ

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, проведена комплексная тренировка с подразделениями антитеррористической защищенности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх