Рэпер Navai выслан из Казахстана после того, как уголовное дело против него прекратили. Задержание на границе в октябре обернулось обвинениями в контрабанде, однако суд учёл раскаяние и отсутствие судимостей.
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