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Daily Storm

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Минцифры: В России не планируют вводить обязательные ограничения на доступ детей в соцсети

Минцифры: В России не планируют вводить обязательные ограничения на доступ детей в соцсети

Дополнительная защита для детских сим-карт может применяться только по инициативе и с согласия родителейВ России не планируется вводить ограничения на доступ детей в социальные сети на государственном уровне.

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