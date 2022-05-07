Спорт Уик-Энд

9 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Верно сказал Рублёв, что кроме, как играть в теннис, он ничего другого не умеет. А спортсмену нужно иметь в голове ещ...Удачная неделя дл...
  • Владимир Вечтомов
    Его бы назвать дворняжичем,хотя жаль верных собачек...Дворкович подробн...
  • Воробей
    Эти джентельменские ублюдки забыли, в чем исходная суть спорта - быть выше политики и войны.Карлсен вступился...

«Приезжал ко мне дважды. Мы выиграли Кубок России, и он забил 18 мячей» - Божович назвал «идеальную команду» для Дзюбы

«Приезжал ко мне дважды. Мы выиграли Кубок России, и он забил 18 мячей» - Божович назвал «идеальную команду» для Дзюбы

Наставник «Арсенала» Миодраг Божович назвал идеальную команду для нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Контракт 33-летнего футболиста с петербургским клубом истекает в июне.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх