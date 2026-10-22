Врачи из Кировской области в начале октября 2026 года спасли 12-летнего мальчика, упавшего на штырь в одном из сел Уржумского района.
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Хорошо, что ребенок остался жив и было кому вовремя оказать экстренную медицинскую помощь. Ребенку хочется пожелать скорейшего и полного выздоровления. Медицинская бригада в данном случае справилась на отлично и качественно сделали своё дело. В настоящее время все мы нуждаемся во врачах, о чем пишется в Библии: «Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные».
От Матфея, 9 глава — Библия — Синодальный перевод.