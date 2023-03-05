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Риз, Фрэйзер, Трушкин, Астапкович и Ведищев – в символической пятерке тура Лиги ВТБ

Риз, Фрэйзер, Трушкин, Астапкович и Ведищев – в символической пятерке тура Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ объявила символическую пятерку прошедшего тура второго этапа регулярного чемпионата. В пятерку лучших игроков тура вошли Айзея Риз («Парма»), Трент Фрэйзер («Зенит»), Владислав Трушкин («Енисей»), Антон Астапкович (ЦСКА) и Захар Ведищев («Локомотив-Кубань»).

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