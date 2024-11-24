От безнадеги не так запоешь: Пресняков переключился в Америке на попсу, забыв о роке

Бизнес сбежавшего за океан внука Пугачевой принес ему сплошные убытки. Никита Пресняков соцсетиНикита Пресняков так и не смог стать в Америке крутым клипмейкером, хотя сразу после его переезда у него было несколько неплохих заказов от западных артистов.