Еще один украинский беспилотник сбит над Брянской областью

Дежурные средства ПВО сбили очередной украинский беспилотник в небе над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз «Над территорией Трубчевского района уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
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