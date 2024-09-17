Трамп предостерег США от проигрыша Китаю в криптоиндустрии

Действующая американская администрация не уделяет должного внимания криптоиндустрии, и Китай может опередить США в данной сфере, заявил экс-президент США и кандидат в президенты США Дональд Трамп 16 сентября в интервью блогеру Фароку Сарманду в соцсети X.