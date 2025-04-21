Эксперт спрогнозировал замедление роста зарплат в России

Быстрый рост зарплат в России замедлится, они будут расти на уровень инфляции. Такое мнение выразил профессор Финансового университета при правительстве РФ и экс-замминистра здравоохранения и соцразвития Александр Сафонов в интервью URA.
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