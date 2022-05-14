Джоэл Эмбиид: «Сиксерс» не хватает жестких игроков типа Пи Джея Такера»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид считает, что его команде не хватило жестких игроков в серии плей-офф против «Майами» (2-4).

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