Кота Твикса, которого проводница выбросила из вагона поезда, нашли мёртвым. Об этом рассказала хозяйка питомца Ольга Кудряшова.
Выброшенного проводницей из поезда кота нашли мёртвым
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТЕ
Татьяна Евлампьева
Как минимум - административная ответственность. А там.... время расставит по своим законным местам.
Ответить
14 час.
VV
Vladimir Vlasov
Третий день мусолят этого кота, может траур объявить всенародный. Следить за животными нужно.
Ответить
14 час.
ВА
Владимир Акулов
Почему хозяин кота позволил коту свободно гулять по вагонам ? Чтобы кот в вагоне сделал свое *пи -пи* ? Хозяин кота виноват !
Ответить
4 час.
Свежие комментарии