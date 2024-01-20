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Выброшенного проводницей из поезда кота нашли мёртвым

Выброшенного проводницей из поезда кота нашли мёртвым

Кота Твикса, которого проводница выбросила из вагона поезда, нашли мёртвым. Об этом рассказала хозяйка питомца Ольга Кудряшова.

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Комментарии
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ТЕ
Татьяна Евлампьева
Как минимум - административная ответственность. А там.... время расставит по своим законным местам.
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14 час.
VV
Vladimir Vlasov
Третий день мусолят этого кота, может траур объявить всенародный. Следить за животными нужно.
Ответить
14 час.
ВА
Владимир Акулов
Почему  хозяин  кота позволил  коту  свободно  гулять  по  вагонам  ?  Чтобы  кот  в  вагоне  сделал  свое  *пи -пи* ?  Хозяин  кота  виноват  !
Ответить
4 час.

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