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Херш заявил, что переговоры по Украине проходят без участия Байдена

Херш заявил, что переговоры по Украине проходят без участия Байдена

Переговоры по Украине, вероятно, проходят без участия администрации президента США Джо Байдена. Соответствующее мнение высказал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своем блоге на портале Substack.

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