Херш заявил, что переговоры по Украине проходят без участия Байдена

Переговоры по Украине, вероятно, проходят без участия администрации президента США Джо Байдена. Соответствующее мнение высказал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своем блоге на портале Substack.
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