Отрывок из третьего сезона «Ричера»: качалка, два бугая и армрестлинг За нед...

Отрывок из третьего сезона «Ричера»: качалка, два бугая и армрестлингЗа неделю до премьеры третьего сезона «Ричера» Amazon выложил отрывок с протагонистом и антагонистом новых эпизодов, налаживающими тесный контакт в качалке.
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