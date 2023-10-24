Что ещё государство может сделать для ветеранов и членов их семей

Постоянный читатель моего блога Глеб предлагает 15 новых мер поддержки ветеранов боевых действий. Некоторые пункты из перечня я бы вычеркнул, но некоторые другие идеи явно хороши, их следовало бы, пожалуй, реализовать прямо сейчас.
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