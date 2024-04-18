Reuters: российским чиновникам и депутатам ограничили выезд за границу

Российские власти ужесточили правила выезда за границу для некоторых госслужащих в связи с опасениями, что иностранные государства могут попытаться получить от них информацию, затрагивающую национальную безопасность, или, что их могут задержать за рубежом и заставить пойти на сделку либо экстрадировать в одну из западных стран.