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Reuters: российским чиновникам и депутатам ограничили выезд за границу

Reuters: российским чиновникам и депутатам ограничили выезд за границу

Российские власти ужесточили правила выезда за границу для некоторых госслужащих в связи с опасениями, что иностранные государства могут попытаться получить от них информацию, затрагивающую национальную безопасность, или, что их могут задержать за рубежом и заставить пойти на сделку либо экстрадировать в одну из западных стран.

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