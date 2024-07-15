На благоустройство сквера в Никольске выделили 8 млн рублей

В Никольске Пензенской области продолжается благоустройство местного сквера. Как сообщает пресс-служба регионального министерства ЖКХ и ГЗН, в ближайшее время здесь будут обустроены новые дорожки, освещение и установлены скамейки.
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