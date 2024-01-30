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Бунт среди танкистов ВСУ: командование обнаглело окончательно

Бунт среди танкистов ВСУ: командование обнаглело окончательно

По его данным, солдаты этой бригады систематически нарушают приказы командования, отклоняясь от выполнения маневров в районе подготовки к наступлению под Клещеевкой.

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