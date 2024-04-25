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Живая Кубань

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6 км за 1,5 часа: краснодарцы все еще страдают от пробок на Восточном Обходе

6 км за 1,5 часа: краснодарцы все еще страдают от пробок на Восточном Обходе

6 км за 1,5 часа: краснодарцы все еще страдают от пробок на Восточном ОбходеСегодня 25 апреля, но ситуация на Восточном Обходе остается без изменений - здесь каждый день продолжают стоять многокилометровые пробки.

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