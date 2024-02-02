Около 8,5 млн иностранных туристов посетили Россию в 2023 году

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев заявил, что около 8,5 млн иностранных туристов посетили страну в прошедшем году.
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