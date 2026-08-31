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Продажи бензина из Беларуси на Петербургской бирже упали в четыре раза

Продажи бензина из Беларуси на Петербургской бирже упали в четыре раза

Среднесуточный импорт бензина из Республики Беларусь в Россию уменьшился на 11,4%, а продажи такого бензина на бирже за 28 дней августа сократились в четыре раза по сравнению с июльским уровнем, сообщает "Коммерсантъ" 31 августа 2026 года, в понедельник.

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