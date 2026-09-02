В Иране заявили об ударе по базам США в ОАЭ и Бахрейне

В иранской армии заявили об ударе по американским военным базам в ОАЭ и Бахрейне. «Десятки ударных беспилотников армии нанесли удары по радиолокационным системам и местам дислокации американских войск на базах Ад-Дафра и Аль-Минхад в ОАЭ», — приводит Tasnim заявление армейской пресс-службы.
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