Минет как искусство: 9 рекомендаций от опытных заокеанских специалистов

В оральном сексе на первый взгляд нет ничего сложного. Но, как и в случае с другими интересами, всегда есть куда стремиться! Эти рекомендации выдаются на американских курсах по «крышесносному минету», так что, пожалуй, стоит прислушаться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии