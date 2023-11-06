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Актёр Сергей Никоненко призвал наплевать на Пугачёву и её «прихвостня»

Актёр Сергей Никоненко призвал наплевать на Пугачёву и её «прихвостня»

Актёр Сергей Никоненко резко высказался о Пугачёвой и её «прихвостне» На минувшей неделе певица возвращалась в Россию и вновь покинула её Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ Российский актёр Сергей Никоненко давно критикует бывшую звезду российской поп-сцены Аллу Пугачёву.

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