Расчеты FPV-дронов уничтожили автотехнику ВСУ на южнодонецком направлении

РИА Новости/Константин Михальчевский Минобороны РФ разместило видео уничтожения автотехники боевиков ВСУ расчетами ударных FPV-беспилотниками группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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