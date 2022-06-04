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Сара Джессика Паркер рассказала о проблемах со съемками «Секса в большом городе — 3»

Сара Джессика Паркер рассказала о проблемах со съемками «Секса в большом городе — 3»

Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Американская актриса Сара Джессика Паркера, прославившаяся благодаря роли Кэрри Брэдшоу из телесериала «Секс в большом городе», рассказала, почему третий полнометражный фильм так и не увидел свет.

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