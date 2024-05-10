В Калужской области ожидается повышенная геомагнитная активность

С 10 по 12 мая на территории России ожидаются магнитные бури. Об этом предупреждают специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАНС 10 по 12 мая на территории России ожидаются магнитные бури.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)