В Калужской области ожидается повышенная геомагнитная активность

С 10 по 12 мая на территории России ожидаются магнитные бури. Об этом предупреждают специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАНС 10 по 12 мая на территории России ожидаются магнитные бури.