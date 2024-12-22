Долина сообщила, где будет встречать Новый год

Лариса Долина стала жертвой мошенников, в результате чего лишилась 5-комнатной квартиры в Москве. По ее словам, сейчас по этому делу ведется уголовное расследование, а на сами апартаменты наложен арест, пишет портал vokrug.
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