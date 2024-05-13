Британцы подняли на смех «сигнал Путину» от НАТО

Читатели британского таблоида The Daily Mail иронично отреагировали на публикацию об учениях НАТО в Эстонии с участием британских парашютистов, которые издание назвало «демонстрацией силы» в адрес президента России Владимира Путина.
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