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Русская весна

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Британцы подняли на смех «сигнал Путину» от НАТО

Британцы подняли на смех «сигнал Путину» от НАТО

Читатели британского таблоида The Daily Mail иронично отреагировали на публикацию об учениях НАТО в Эстонии с участием британских парашютистов, которые издание назвало «демонстрацией силы» в адрес президента России Владимира Путина.

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