«Для среднего бизнеса работу с ИИ важно начинать с максимально простых решений»

Если у компании есть подготовленные данные и четкая бизнес-гипотеза, то она может кратно повысить финансовую эффективность с помощью внедрения ИИ, считает Дмитрий Жихарев, СРО платформы RAISA лаборатории ИИ департамента больших данных РоссельхозбанкаПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ читайте на monocle.