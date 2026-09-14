«Для среднего бизнеса работу с ИИ важно начинать с максимально простых решений»

Если у компании есть подготовленные данные и четкая бизнес-гипотеза, то она может кратно повысить финансовую эффективность с помощью внедрения ИИ, считает Дмитрий Жихарев, СРО платформы RAISA лаборатории ИИ департамента больших данных РоссельхозбанкаПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ читайте на monocle.
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