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Польский министр рассказал об эмбарго на зерно с Украины

Польский министр рассказал об эмбарго на зерно с Украины

Польша сохраняет эмбарго на импорт четырёх видов зерновых с Украины и защищает внутренний рынок от демпинга под видом транзита.

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