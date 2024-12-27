Церемония вручения Globe Soccer Awards начнется в 18:00. Роналду, Месси, Родри, Винисиус претендуют на приз игроку года

Мероприятие пройдет в Дубае и начнется в 18:00 по московскому времени. На награду игроку года претендуют: Джуд Беллингем («Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Виктор Дьокереш («Спортинг»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Тони Кроос («Реал»), Роберт Левандовски («Барселона»), Адемола Лукман («Аталанта»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («Реал»), Лионель Месси («Интер Майами»), Коул Палмер («Челси»), Родри («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Винисиус («Реал») и Ламин Ямаль («Барселона»).
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