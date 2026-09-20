Why Lawrence Cole From Neagley Looks So Familiar

Think you've seen the actor behind Lawrence Cole, Neagley's terrifying cult leader, before? Well, let's just say he has previous form playing roles like that.
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