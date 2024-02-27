Военные США опубликовали 280-страничный доклад о Вооруженных силах России

В документе описываются вооружение, структура и тактика действий при участии в конфликте.Сухопутные войска США подготовили и опубликовали доклад «Русская тактика», в котором на 280 страницах подробно анализируется вооружение, структура и тактика Вооруженных сил России при участии в глобальном конфликте.
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