13 человек пострадали при падении обломков ракеты на жилой дом в Курске

По словам губернатора, погибших в результате атаки нет. По данным Минобороны, над Курской областью минувшей ночью сбили четыре тактические ракеты «Точка-У» и 14 беспилотниковКурск этой ночью подвергся массированной ракетной атаке, сообщили власти области.
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