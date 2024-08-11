13 человек пострадали при падении обломков ракеты на жилой дом в Курске

По словам губернатора, погибших в результате атаки нет. По данным Минобороны, над Курской областью минувшей ночью сбили четыре тактические ракеты «Точка-У» и 14 беспилотниковКурск этой ночью подвергся массированной ракетной атаке, сообщили власти области.