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Кристина Кузьмина указала на утрату «русской души» в отечественном кинематографе

Кристина Кузьмина указала на утрату «русской души» в отечественном кинематографе

Актриса кино и театра Кристина Кузьмина дала интервью Федеральному агентству новостей. В ходе беседы она рассказала о победе над раком, российском кинематографе и концертах в зоне СВО.

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