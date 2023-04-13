Кристина Кузьмина указала на утрату «русской души» в отечественном кинематографе

Актриса кино и театра Кристина Кузьмина дала интервью Федеральному агентству новостей. В ходе беседы она рассказала о победе над раком, российском кинематографе и концертах в зоне СВО.
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