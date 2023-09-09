Пашинян заявил о готовности провести переговоры с Алиевым для деэскалации

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого Пашинян выразил готовность провести срочные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для снижения напряженности.