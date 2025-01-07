Смена парадигмы: Россия меняет систему высшего образования с 2026 года

Студенты, уже обучающиеся по действующим программам, смогут завершить обучение по ним без изменений. Новая система образования приходит на смену Болонской системе, отказ от которой был анонсирован министром науки и высшего образования Валерием Фальковым в мае 2022 года.
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