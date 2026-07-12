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Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос о Ферстаппене: «Так и теряется уверенность в команде – все хуже и хуже. В Бельгии лучше не станет»

Бывший гонщик «Формулы-1» Роберт Дорнбос высказался о разочаровании Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

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