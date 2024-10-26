Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 390 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Лукашенко пообещал помощь Белоруссии в обмене пленными между Россией и Украиной

Лукашенко пообещал помощь Белоруссии в обмене пленными между Россией и Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что Белоруссия поможет в обмене пленными между Россией и Украиной, если страны этого захотят.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
tsan tsan
Заёрзал многовекторный. Так и &quot;рвётся в бой&quot;, чтобы потом бить себя пяткой в грудь :&quot;Мы победили!&quot;.
Ответить
20 час.
Evgenija Palette
Он не &quot;рвется&quot;... Он только БРЕШЕТ, ЧТО ГОТОВ...  И предаст при первой же подачке... этот господин Хитрозадый... Но НАДО ПРИЗНАТЬ, ЧТО ОН СИДИТ ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ РОССИИ... Его оппозиция разорвала бы еще позапрошлым летом... ( помог ВВП)... И ЯНКИ ДАВНО БЫ ЕГО СХАРЧИЛИ... Но за его спиной опять же ВВП... Никто не хочет связываться с Россией из-за этого глупого, подозрительного, вечно в оппозиции колхозника...
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх