Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что Белоруссия поможет в обмене пленными между Россией и Украиной, если страны этого захотят.
Лукашенко пообещал помощь Белоруссии в обмене пленными между Россией и Украиной
Комментарии
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tsan tsan
Заёрзал многовекторный. Так и "рвётся в бой", чтобы потом бить себя пяткой в грудь :"Мы победили!".
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20 час.
Evgenija Palette
Он не "рвется"... Он только БРЕШЕТ, ЧТО ГОТОВ... И предаст при первой же подачке... этот господин Хитрозадый... Но НАДО ПРИЗНАТЬ, ЧТО ОН СИДИТ ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ РОССИИ... Его оппозиция разорвала бы еще позапрошлым летом... ( помог ВВП)... И ЯНКИ ДАВНО БЫ ЕГО СХАРЧИЛИ... Но за его спиной опять же ВВП... Никто не хочет связываться с Россией из-за этого глупого, подозрительного, вечно в оппозиции колхозника...
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19 час.
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