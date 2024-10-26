Evgenija Palette

Он не "рвется"... Он только БРЕШЕТ, ЧТО ГОТОВ... И предаст при первой же подачке... этот господин Хитрозадый... Но НАДО ПРИЗНАТЬ, ЧТО ОН СИДИТ ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ РОССИИ... Его оппозиция разорвала бы еще позапрошлым летом... ( помог ВВП)... И ЯНКИ ДАВНО БЫ ЕГО СХАРЧИЛИ... Но за его спиной опять же ВВП... Никто не хочет связываться с Россией из-за этого глупого, подозрительного, вечно в оппозиции колхозника...