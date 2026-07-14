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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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После спасения в Таиланде туристка из Барнаула хочет отрезать уши помогавшим ей волонтерам

После спасения в Таиланде туристка из Барнаула хочет отрезать уши помогавшим ей волонтерам

54-летняя россиянка около полугода находилась в миграционном центре Таиланда Жительница Барнаула, которой добровольцы помогли вернуться из Таиланда после нескольких месяцев, проведенных в миграционном центре, спустя некоторое время после возвращения стала требовать отправить ее обратно.

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