После спасения в Таиланде туристка из Барнаула хочет отрезать уши помогавшим ей волонтерам

54-летняя россиянка около полугода находилась в миграционном центре Таиланда Жительница Барнаула, которой добровольцы помогли вернуться из Таиланда после нескольких месяцев, проведенных в миграционном центре, спустя некоторое время после возвращения стала требовать отправить ее обратно.
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